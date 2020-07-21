İtalya'da koronavirüs nedeniyle 15 ölüm daha

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede bugün 5. ayını dolduran COVID-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 12 bin 248’e geriledi. Salgın başından bugüne kadar COVID-19 bulaşanların toplam sayısı ise 244 bin 752’ye ulaştı. Son 24 saatte 129 yeni vaka kaydedildi. Bir haftadır yükseliş trendindeki günlük yeni vaka sayısı, bugün son 7 günün en düşük seviyesine geriledi. İyileşenlerin sayısı bugün 269 artışla 197 bin 431'e çıktı. COVID-19’dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 15 artarak 35 bin 73'e yükseldi. İtalya'da bugüne kadar, 6 milyon 305 bin 412 test yapıldı.

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