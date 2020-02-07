Japon vatandaştan depremzedelere yardım

Japonya'da Watanabe Akira adlı kişi, Elazığ depremi sonrasında 200 bin yen (yaklaşık 12 bin Türk lirası) yardımı, beraberindeki bir mektupla Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine bıraktı.

Mektubunda, Singapur seyahatinin ardından Japonya'ya döndüğünde, Türkiye'de meydana gelen Elazığ depremini öğrendiğini belirten Watanabe, Japonya gibi Türkiye'nin de doğal afete maruz kalmasının kendisini kaygılandırdığını ifade etti.

Watanabe, mektubunda şunları kaydetti:

"Hemen afetzedelere başsağlığı dilemek için Türkiye'ye gelmek istedim ama maalesef böyle bir imkanım yok. Bir an önce afetten etkilenen bölgenin yeniden yapılanmasının tamamlanması ve yerel sakinlerin bir daha mutluluğa kavuşmasını temenni ediyorum."

Japon vatandaş Watanabe, depremzedelere 200 bin yen yardım gönderdiğini belirterek, paranın depremden etkilenen bölgelerin yeniden imarı için kullanılmasını istediğini aktardı.

Japonya'daki öğrenciler de yardımda bulunmuştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Twitter'dan Watanabe'nin mektubunu paylaşarak, harçlıklarını depremzedelere gönderen Japon öğrencilerden sonra Watanabe adlı Japon vatandaşın da Elazığ depremi için dayanışma göstererek, mektupla bağış zarfını Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine bıraktığını bildirdi.