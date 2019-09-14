Japonya'da 100 yaş üstü nüfusta rekor artış

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapan ülkelerden Japonya'da yaşlı nüfus rekor seviyeye ulaştı.

Ülkede 49 yıldan bu yana düzenli olarak artış gösteren 100 yaş üstü nüfus 71 bin 238 kişiye çıktı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu kategoridekilerin yüzde 88'ini kadınlar oluşturuyor. Ülkede en yaşlı kadının ise Fukuoka Şehri'nde yaşayan 116 yaşındaki Kane Tanaka olduğu kaydedildi. Ocak 1903'te doğan Tanaka, Guinness Dünya Rekorlar kitabında yer alıyor. En yaşlı erkek ise Niigata Eyaleti'ndeki Joetsu kentinden 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe. 100 yaş üzerini nufüsun en fazla olduğu şehir 6 bin 59 kişiyle Tokyo, onu 3 bin 933 ile Kanagawa ve 3 bin 648 ile Osaka izliyor. Japonya'da ortalama yaşam süresi erkeklerde 81.2 ve kadınlarda 87.32. Euronews Türkçe

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