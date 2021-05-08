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8 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Japonya'da ramazan coşkusu devam ediyor

08 Mayıs 2021, Cumartesi 13:11
Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, "Her gün bir cüz okumak kaydıyla teravihlerimizi hatim usulüyle kıldık. Kadir Gecesi için cemaatimize özel program hazırladık." dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Japonya'da ramazan coşkusu devam ettirildi.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, camideki dini ve eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çınar, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı "Yurt Dışında Sıkça Sorulan Dini Sorular" çerçeveli çalışmayı Japonya'da her gün bir video halinde Japon takipçilerine sunduklarını söyledi.

Bazı faaliyetleri çevrim içi yürüttüklerini kaydeden Çınar, Müslüman ülkelerin mutfak kültürlerini tanıttıklarını, hafta sonu İslam kültürüne yönelik seminer ve konferanslar verdiklerini belirtti.

Çınar, Japonca mealli mukabele ve hatim programını her gün yerel saatle 17.00'dan iftar vaktine kadar Tokyo Camisi YouTube kanalından canlı yayınladıklarını kaydetti.

Mesafeli namaz ve itikaf

Salgınla mücadele kurallarına uyduklarını kaydeden Çınar, Japonya'nın koyduğu kurallar çerçevesinde ramazan boyunca cuma ve vakit namazlarının caminin yarı kapasitesinde eda edildiğini belirtti.

Cemaatin sosyal mesafe, ateş ölçümü, dezenfektan ve maske kurallarına riayet edilerek ağırlandığını belirten Çınar, "Cemaatimiz farklı kültür ve milletlerden. Hepsiyle buluştuk" dedi.

Önceki ramazanlara kıyasla iftar ikramlarının verilemediğini belirten Çınar, ramazanın son haftasında sınırlı sayıda olmak kaydıyla mesafeyle itikaf ibadetine izin verdiklerini belirtti.

Çınar, "Her gün bir cüz okumak kaydıyla teravihlerimizi hatim usulüyle kıldık. Bu gece 27. cüzü eda edeceğiz. Kadir Gecesi için cemaatimize özel program hazırladık." diye konuştu.

Bayram namazı iptal

Salgınla mücadele kapsamında Tokyo'daki olağanüstü halin (OHAL) hafta içinde 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirten Çınar, bayram namazlarında yaşanan yoğunluk sebebiyle bu yıl namazının kılınamayacağını söyledi.

Çınar, "OHAL uzatıldı. Bayram namazımız iptal edildi. Cuma namazına 300-500 arası cemaat geliyor. Bayram namazına ise Tokyo içi dahil Japonya'nın birçok şehrinden insanlar geliyor. Yaklaşık 3-4 bin civarı cemaat oluşuyor. Salgın öncesinde bu cemaati ağırlayabiliyorduk. Ancak salgındaki sosyal mesafe kuralına göre bu kadar cemaati ağırlama şansımız yok." diye konuştu.

Kadir Gecesi için özel olarak başkentteki Müslüman kesimin Tokyo Camisi'ne geldiğini belirten Çınar, "Kadir Gecesi'ni camimizde geçirmek isteyenler var. Yatsı ve teravih namazını eda ettikten sonra ilahi ve sohbet programının akabinde tesbih ve teheccüd namazları eda edeceğiz. Daha sonra sahur programı ve sabah namazını eda edeceğiz. Bu şekilde bu geceyi ihya etmiş olacağız." dedi.

AA

Etiketler: Japonya, ramazan coşkusu
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  • Caner

    8.5.2021 13:43:19

    Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, "Her gün bir cüz okumak kaydıyla teravihlerimizi hatim usulüyle kıldık. Kadir Gecesi için cemaatimize özel program hazırladık." dedi. Ya yabbi ecnebi memleketlerinde ramazan coşku ile kutlanıyormuş . Hatta hatim ile teravi kılmıyormuş. Bu mübarek günler hurmetine islam memleketi olan ülkemde aynı coşku ile kutlamayı nasib eyle. Amin.

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