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29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Japonya'dan Kuzey Kore'ye ikili zirve teklifi

29 Mayıs 2019, Çarşamba 17:53
Tokyo yönetimi, Başbakan Şinzo Abe ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un arasında bir zirve yapılması için teklifi 5-6 Haziran'da Moğolistan'da yapılacak güvenlik konferansında muhataplarına sunacak.

Japonya haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Japon hükmeti, Başbakan Şinzo Abe ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir zirve yapılması teklifini, gelecek hafta Moğolistan'da toplanacak Kuzey Asya Güvenliği İçin Ulan Batur Diyaloğu toplantısında Pyongyang yönetimine sunmayı planlıyor.

Japonya, bu amaçla Dışişleri Bakanlığının Asya ve Okyanusya İlişkileri Bürosundan bir heyeti, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak zirve için Moğolistan'a yollayacak. İki ülke arasında diplomatik ilişki olmadığından diplomatların konferansın marjında bir araya gelmesi öngörülüyor. 

Başbakan Şinzo, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore lideriyle koşulsuz müzakereye açık olduğunu" belirtmişti. Şinzo'nun koşulsuz müzakere sözleri, Japonya'nın Kuzey Kore ile müzakere için 1970'ler ve 1980'lerde kaçırılan Japon vatandaşların iadesi konusunda güvence verilmesini ön koşul olarak öne süren daha önceki tavrında değişikliğe işaret ettiği yorumlarına neden olmuştu.

Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Şinzo'nun sözlerinin Kuzey Kore politikasında değişiklik anlamına gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, 2002 yılında imzalanan ortak deklarasyonla belirlenen çerçevenin iki ülke ilişkilerine halen temel oluşturduğunu kaydetmişti. Yoşihide, iki ülkenin deklarasyon uyarınca nükleer ve füze denemeleri, kaçırılan vatandaşlar ve ilişkilerin normalleşmesi için kapsamlı bir anlaşma arayışında olma sözünü verdiğini hatırlatmıştı.

AA

Etiketler: Japonya, Kuzey Kore, ikili zirve, teklif
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