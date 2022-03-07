Japonya'dan vatandaşlarına uyarı: Rusya'ya seyahat etmekten kaçının

Japonya, vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya'ya yönelik yaptırım uygulandığı gerekçesiyle bu ülkeye seyahatten kaçınılmasını istedi. Finans şirketleri Visa ve Mastercard'ın, Rusya'daki operasyonlarını askıya almalarının "hayat şartlarını zorlaştırdığına" dikkati çekilen uyarıda, ne için olursa olsun Rusya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu'nun açıklamasına göre, 6 Mart itibarıyla Rusya'da yaklaşık 2 bin 400 Japon vatandaşı bulunuyor. Japon vatandaşlarından, tarifeli uçuşlarla Rusya'dan ayrılmayı değerlendirmeleri isteniyor.

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