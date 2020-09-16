Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Yoşihide Suga, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde (Şuugin) düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin yeni başbakanı seçildi.

LDP'nin salt çoğunluğa sahip olduğu 465 sandalyeli mecliste 314 oy alan 71 yaşındaki Suga, herhangi bir değişiklik olmaması halinde görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar sürdürecek. Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu. Euronews Türkçe

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