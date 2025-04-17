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17 NİSAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Juliet Stevenson: Gazze ya da Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğim

17 Nisan 2025, Perşembe 03:09
İngiliz aktris Juliet Stevenson, Gazze'deki durumu ve ifade özgürlüğünü savunmak adına Londra'da düzenlenen Filistin gösterilerine katılmayı sürdüreceğini bildirdi.

Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Stevenson, İsrail'in Gazze'de süregelen soykırım ve protesto hakkı bağlamında İngiltere'de ifade özgürlüğü tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki son durumu "felaket" olarak niteleyen Stevenson, bölgedeki insanlık dramının boyutlarının kendisinin şimdiye kadar tanık olduğu herhangi bir şeyin ötesinde olduğunu dile getirdi.

Stevenson, "Küresel bir sadizm yaşanıyor. İnsanlar bu bombardımanı, yangınları, patlamaları, açlığı, hastalıkları, hastanelerin bombalanmasını ve tüm altyapının yok edilmesini izliyor. Yardımlar engelleniyor ve dünya genelinde birkaç onurlu istisna dışında birçok ülke, özellikle bizim ülkemiz (İngiltere), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa'nın büyük kısmı sadece bunu izliyor ve gözlerini çeviriyor." dedi.

İngiltere'nin hala İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı F-35 savaş uçaklarının parçalarının satışını yaptığını vurgulayan Stevenson, "Hiçbir şey Başbakanımızı bunu durdurmaya ikna edemiyor gibi görünüyor." diye konuştu.

Ünlü aktris, Gazze'de soykırımın yaklaşık 2 yıldır sürdüğüne dikkati çekerek, soykırımda 20 binden fazla çocuğun öldüğünü, enkaz altında kalan çocukların ise bu sayıya dahil edilmediğini kaydetti. Stevenson, insanlığın bu dramı insanlık felaketi olarak görmesi ve bunun durması için sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Gazze ya da Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğim"

Stevenson, İngiliz polisinin, 18 Ocak'ta çok sayıda gözaltı yaptığı Filistin'e destek yürüyüşü dahil Londra'da düzenlenen çok sayıda gösteriye katıldığını belirterek, 18 Ocak'ta düzenlenen yürüyüşte polisin müdahalesinin hükümetten gelen talimatlarla yapıldığı değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de protesto hakkının tarihi önemine işaret eden Stevenson, son dönemde özellikle Filistin yürüyüşlerine yönelik müdahalelerin, protesto hakkı ve ifade özgürlüğünün Avrupa'da giderek zayıfladığını gösterdiğini kaydetti.

Protesto hakkının çok değerli olduğunu ve bu hak için mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Stevenson, baskılara rağmen Filistin yürüyüşlerine katılmaya devam edeceğini söyledi.

Ünlü aktris Stevenson, "Durmayacağım. Gösterilere gitmeye devam edeceğim. Gazze ya da Filistin hakkında konuşmaktan vazgeçmeyeceğim çünkü bu ülkede hala ifade özgürlüğümüz olduğuna inanmam gerekiyor. Buna devam etmek zorundayım." şeklinde konuştu.

AA

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