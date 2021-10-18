Kâbe’de mesafesiz saf tutuldu

MESCİD-İ HARAM’A İBADET ETMEYE GELEN BİNLERCE KİŞİNİN YAKLAŞIK BİR BUÇUK YILIN ARDINDAN ARALIKSIZ SAF TUTTUĞU BİLDİRİLDİ.

Mescİd-İ Haram’da bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez aralıksız saf tutuldu. Suudi Arabistan hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarını hafifletme adımlarıyla birlikte, Mekke’deki Mescid-i Haram’da sabah namazı sırasında aralıksız saf tutuldu. euronews’in haberine göre, Suudi Hac ve Umre Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Mescid-i Haram’a ibadet etmeye gelen binlerce kişinin yaklaşık bir buçuk yılın ardından aralıksız saf tuttuğu dile getirildi. “Kısıtlamaların hafif- letilmesinin ardından ilk sabah namazı” açıklamasıyla yapılan paylaşımda, binlerce Müslüman’ın Kâbe’ye yönelerek namaz kıldığı fotoğraflara yer verildi. Kâbe’nin etrafında zemine yapıştırılan ve mesafe kuralına dikkat edilmesi istenen bilgi notları da kaldırıldı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da 15 Ekim’de yayımlanan haberde, 17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’de ibadet edebileceği duyurulmuştu.

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