"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kanada'da yer edinmeye çalışan tehlike: İslamofobi

19 Temmuz 2021, Pazartesi 23:01
Kanada'da, son 5 yılda yaşanan İslamofobik saldırılarda hayatını kaybeden Müslüman sayısının, diğer tüm G7 ülkelerinden daha fazla olduğu bildirildi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) CEO'su Mustafa Farooq, London kentinde düzenlediği basın toplantısında, 22 Temmuz’da toplanacak Kanada Ulusal İslamofobi Zirvesi’ne dair açıklamalarda bulundu.

Farooq, "İslamofobi nedeniyle son 5 yılda Kanada'daki nefret saldırılarında diğer tüm G-7 ülkelerinden daha fazla Müslüman öldürüldü. İslamofobi öldürücü ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Daha fazla can kaybına seyirci kalamayız." dedi.

Mustafa Farooq, "Kanadalı Müslüman topluluklara destek veren her kökenden birçok Kanadalı var. İslamofobik olaylardan sonra taziye ve umut mesajlarıyla, namaz vakitlerinde camilerin etrafına canlı kalkanlarla ve değişim taleplerinde dayanışmayla bu destek açıkça görülmektedir. Kanada'da İslamofobi ile ilgili bir sorunumuz var. Kanadalılar olarak bizlerin de bu konuda bir şeyler yapmak için kolektif iradeye sahip olduğumuza şüphe yok." diye konuştu.

Ontario eyaletine bağlı London kentinde Müslüman bir aileden dört kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası Ulusal İslamofobi Zirvesi düzenlenmesi önerisini gündeme getirdiklerini hatırlatan Farooq, 22 Temmuz'da yapılacak zirve için 61 maddelik istek ve tavsiyeler hazırladıklarını ifade etti.

Farooq, konuşmasında, Kanada’da son yıllarda artan İslamofobik saldırılara; 6 Haziran'da London’da Afzaal ailesinden 4 kişinin öldüğü terör saldırısını, Eylül 2020'de Toronto Mescidi’nin gönüllü bekçisi Mohamed-Aslim Zafis'in bıçaklanarak öldürülmesini, Ocak 2017'de Quebec City Camisi'nde namaz kılarken öldürülen 6 kişiyi ve Edmonton’da saldırıya uğrayan iki Müslüman kız kardeşi örnek gösterdi.

Zirve öncesi önerileri kamuoyuna duyurmak için İslamofobik saldırıların olduğu bu şehirlerde eşzamanlı basın toplantıları düzenleyen NCCM’in isteklerinden bazıları ise şöyle sıralandı:

"Nefret suçlardan mağdur olanlar için Ulusal Destek Fonu kurulması, ulusal güvenlik ajansları başta olmak üzere her kademeden devlet kurumlarında beyaz üstünlükçü grup üyeleri hakkında soruşturma başlatılması, ceza kanununa nefret saikli saldırı, cinayet, tehdit ve her bir ihlale karşılık gelen özel cezalar içeren yeni hükümlerin eklenmesi, 2021'in sonuna kadar federal bir İslamofobi karşıtı stratejinin belirlenmesi, beyaz üstünlükçü grupların eyalet mülkü üzerinde toplanmasını engelleyen yasaların çıkarılması, eğitim müfredatlarına İslamofobi karşıtı derslerin konulması."

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’i önleyin çağrısı

    Uygur Türkleri için 380 kilometre yürüdü

    Uzaktan çalışma kalıcılığı artacak

    Kanada'da yer edinmeye çalışan tehlike: İslamofobi

    ABD'deki tarihi baskınla ilgili ilk hapis cezası

    Kutsal topraklarda Müzdelife heyecanı

    Bağdat'ta pazar yerinde patlama gerçekleşti: 22 ölü

    Vaka sayıları artmaya devam ediyor

    O karikatürist öldü

    Hacı adayları Arafat'a çıktı

    3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    'Kurbanlık sayısında yüzde 33 artış sağlandı'

    AB, Libya'ya askeri misyon göndermeyi değerlendiriyor

    Asi Nehri'nde ''su sümbülü'' alarmı

    Kanada’da kiliseye yapılan çağrılar sonunda karşılık buldu

    Rize'deki arama ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor

    'AB Adalet Divanının başörtüsü kararı vahimdir'

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Din, siyaset ve ticarete alet edildi

    Gana’nın Sultanahmed’i açıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Teşrik tekbirlerini unutmayalım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Din, siyaset ve ticarete alet edildi
    Genel

    OHAL’e devam
    Genel

    Bu anayasa ihlal suçu
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuk mücadelemiz
    Şükrü BULUT

    Bayram temizliğini bilir misiniz?
    Genel

    Kanalı bırak Karadeniz’e bak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.