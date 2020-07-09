Kanada'daki dolu felaketinin bilançosu 1,2 milyar dolar

Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde meydana gelen dolu felaketi, yol açtığı 1,2 milyar dolarlık zararla "ülke tarihinin 4. büyük doğal afeti" olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki sigorta şirketlerinin bağlı bulunduğu Kanada Sigorta Bürosunun, felaket sonrası gerçekleştirdiği hasar tespit raporuna göre, Calgary'yi 13 Haziran'da vuran dolu, sigortalı ev, iş yeri ve araçlarda toplam 1,2 milyar dolar hasara neden oldu.

Kanada Sigorta Bürosunun Batı Bölgesi Başkan Yardımcısı Celyeste Power, yaşanan felaketin Kanada tarihinin 4. en pahalı doğal felaketi olduğunu açıkladı.

Saatteki hızı 80 ila 100 kilometreyi bulan fırtınayla yağan ve tenis topu büyüklüğünde düşen dolunun, en az 70 bin ev ve araca zarar verdiği ve ekili alanlardaki tüm bitkileri yok ettiği bildirildi.

"Yıkıcı bir felaket olduğu açıktır"

1,2 milyar dolar hasar rakamının, gelecek aylarda toplam maliyetlerin belirlenmesi tamamlandığında da yükselebileceği kaydedildi.

Calgary Belediye Başkanı Naheed Nenshi, "Bunun birçok insan için yıkıcı bir felaket olduğu açıktır. Calgary'deki birçok evi tamamen harap ederken, birçok insanın geçim kaynaklarını elinden aldı." dedi.