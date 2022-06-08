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11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kanada'dan Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar

08 Haziran 2022, Çarşamba 17:00
Kanada; Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerinin operasyonları için gerekli olan muhasebe, reklam gibi 28 hizmetin Rusya'ya ihracatını yasakladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklama ile Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerinin operasyonları için gerekli olan muhasebe, reklam gibi 28 hizmetin Rusya'ya ihracatı yasaklandı.

Joly, açıklamasında, hedef alınan bu sektörlerin Rusya'nın bütçe gelirinin yüzde 50'sine tekabül ettiğini kaydetti.

AA

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  • Ali

    9.6.2022 18:41:17

    Desas Ingiliz'in arka bahcelerinden biri Kanada digeri Avustralya, Digeri Yeni Zellanda amma ve lakin Dessas Ingilizin Cennet Bahcesi ABD dir. Dessas Ingiliz'in bizzat emek vererek kurdugu 1894 Gladstone Planini harfiyyen taseron olarak uygulamalari icin kurdugu KEMALISTLER ve PKK gerekirse bombayi kendi bedenlerinde patlatirlar. Bunlardan biri 27 Mayis Ihtilalini yapan SERSERI, Digeri Yunanistani NATOya alan SERSERI bu ikisinin yaptigi tahribati bütün PKK yapamadi! Dessas Ingiliz iyi yetistirmis hainleri.

  • Gültekin

    9.6.2022 11:03:34

    Malum devletler yaptırımlarla kendilerini ve dünyayı kandırarak hiç kimseyi kandırmasınlar ve dünyanın huzurunu bozmasınlar, dünyanın yaptırımlara değil, huzura ve barışa ihtiyacı vardır, bunun yolu her alan da işbirliğinden geçer.

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