Kanada, İslamofobiyle mücadeleyi onayladı

Kanada’nın Toronto şehrinde Bölge Okul Yönetimi (TDSB), Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadele için yeni bir programı oy birliğiyle kabul etti.

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