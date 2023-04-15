Dünyadaki Müslüman nüfusu 2 milyarı aştı - 'Dünyada en hızlı büyüyen Din İslam'

Araştırmalar, önümüzdeki yıllarda Müslüman nüfusun; Hıristiyan nüfusu geride bırakacağını gösteriyor.
Seyhan Şentürk - İSTANBUL
Dünyadaki Müslüman nüfusun 2 milyarı aştığı tahmin ediliyor. Bir rapora göre Müslümanlar, dünya nüfusunun yüzde 25’inden fazlasını temsil ediyor ve İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın en büyük ikinci dini durumunda. 26 ülkede İslam’ın resmi din olduğu belirtilen haberlerde, İslam’ın aynı zamanda dünyada en hızlı büyüyen din olduğunu da belirtiliyor. Pew Araştırma Merkezi’nin 2017 tarihli bir raporu, Müslümanların “dünyanın en hızlı büyüyen dini grubu” olduğunu ve İslam’ın dünyanın en büyük dini olarak Hıristiyanlığı geride bırakacağı tahmininde bulunuyor.
EN BÜYÜK DİNİ GRUP OLACAK
Raporda, “Müslümanlar, 2015 ile 2060 yılları arasında toplam dünya nüfusunun iki katından daha hızlı büyüyecek ve bu yüzyılın ikinci yarısında dünyanın en büyük dini grubu olarak Hıristiyanları muhtemelen geride bırakacak” denilmişti. Müslüman anne babadan doğan bebeklerin sayısının 2035 yılına kadar Hıristiyanlardan doğan bebekleri geçmeye başlayacağını da tahmin edilmişti. Önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun %32 artması bekleniyor. Bununla birlikte, Müslüman nüfusun 2015’te 1,8 milyardan 2060’ta yaklaşık 3 milyara çıkarak %70 artacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak yapılan tespitler, din değişikliğinin Hıristiyanlığın büyümesini “engellemesi” bekleniyor. Ancak, din değişikliğinin Müslüman nüfus artışı üzerinde “olumsuz bir etkisi” olmayacağını yapılan tahminler arasında. Müslümanların dünyanın her bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilen yorumlarda, Müslüman cemaatinin en yüksek yoğunluğunun Asya-Pasifik bölgesinde bulunduğuna işaret ediliyor. Endonezya, 240 milyondan fazla Müslüman ile dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
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