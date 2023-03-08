Müslümanlardan tam not aldı - Kanada'dan ''İslamofobi'' ile mücadeleyle ilgili örnek bir adım

Kanada'da ilk defa Toronto bölgesinde bir okulun yönetim kurulu, İslamofobi karşıtı program uygulama kararı aldı.

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Peel Bölgesi Okul Yönetim Kurulu İletişim Direktörü Manon Edwards, yönetim kurulunun İslamofobi karşıtı program uygulamayı kararlaştırdığını söyledi.

Edwards, yönetim kurulunun söz konusu kararı, bölgedeki 244 okulda, ana okulundan 12. sınıfa kadar eğitim gören 153 bin öğrencinin dörtte birinin Müslüman olması nedeniyle aldığını açıklandı.

Yönetim Kurulunun, Peel Bölgesi Okulunun Müslüman öğrencilerinin varlığını göz önünde bulundurarak programa karar verdiğini aktaran Edwards, böylelikle Müslüman öğrencilerin kendilerini daha güvenli ve kapsayıcı bir eğitim ortamında hissetmelerinin sağlanacağını vurguladı.

Yönetim Kurulu, stratejinin Müslüman öğrencilere destek olacağını düşünüyor.

Kurul, "Peel Eğitim Kurulu, İslamofobi'nin Müslüman öğrencilerimizin, ailelerinin ve personelimizin yaşantısını etkilediğinin farkındadır. Bu nedenle, Müslüman öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini, esenliğini ve ruh sağlığını korumak için her gün çaba gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

Müslüman Kuruluştan Peel Bölge Yönetim Kuruluna tam not

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Eğitim Programları Direktörü Aasiyah Khan, "Peel Bölgesi Okul Yönetim Kurulu Kanada'da İslamofobi karşıtı strateji geliştiren ilk örnek okul" açıklamasını yaptı. Khan ayrıca programın Kuzey Amerika'da bir ilk olabileceğini sözlerine ekledi.

İslamofobi karşıtı programın, nefret ve ırkçılığın doğrudan veya dolaylı türlerinden sürekli biçimde etkilenenler için bizzat bu durumdan etkilenenler tarafından hazırlandığını belirten Khan, "Peel Bölgesi Okulu Yönetim Kurulu örneğinde, benzer İslamofobi karşıtı stratejiler geliştirmek için ülke çapındaki okul kurullarıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu, doğru yönde atılmış önemli bir adımdır." açıklamasını yaptı.

Bu karar bir gecede varılan bir sonuç değil

Okulun eski mütevelli heyeti üyesi aktivist Nokha Dakroub, girişimin uzun süreli bir çalışma sonucu hayata geçirildiğini, kararın bir gecede alınmadığını dile getirdi.

İslamofobi'nin başta öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Dakroub, konuya ilişkin ilk önergesini Ağustos 2022'de yapılan yönetim kurulu toplantısında sunduğunu belirtti.

Dakroub'un sunduğu İslamofobi karşıtı strateji önergesi, Eylül 2022'deki yönetim kurulu toplantısında resmen kabul edildi.

Bu toplantı akabinde yapılan çalışmalar sonucunda Ocak 2023'te, İslamofobi karşıtı strateji geliştirme çalışmaları ile personelin bu yönde eğitilmesine yönelik kararlar alındı.

Temel seviyede belirlenen programda, öğretmenlere ve diğer personele, İslamofobi ile karşılaşılabilecek durumlarla nasıl baş edileceğine yönelik eğitim veriliyor.

Dört yıllık bir dönemde uygulanacak plan sayesinde İslamofobi'yle mücadele edilmesi, İslamofobi karşıtı eğitim modüllerinin oluşturulması ve Müslüman öğrenci derneklerinin teşvik edilmesini öngörüyor.