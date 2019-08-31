Kanadalı Müslümanlar ABD'ye giremiyor

Kanada'da yaşayan Müslümanların, son haftalarda ABD'ye girişlerinin geri çevrildiği bildirildi.

Kanada'da yaşayan Müslümanların, son haftalarda ABD'ye girişlerinin geri çevrildiği bildirildi.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan haberde, Kanada pasaportu taşıyan bazı kişilerin farklı sınır kapılarından ABD'ye girişlerinin reddedildiği belirtildi.

Habere konu olan ve Toronto'da yaşayan Guyana asıllı İmam İmran Ally, tekerlekli sandalyedeki oğlu ve ailesi ile birlikte Fort Erie Peace Bridge Sınır Kapısı'ndan ABD'ye geçmek için gittiklerinde, 5 saatten fazla sorguya çekildiklerini söyledi.

Toronto'nun en büyük camilerinden biri olan TARIC (Toronto and Regional Islamic Congregation- Toronto ve Bölgesel İslami Cemaati) Camisi'nde imam olarak görev yapan İmran Ally, sorgunun sonunda ABD'ye girişlerinin reddedildiğini ve gerekçe olarak da kendilerine hiçbir şey söylenmediğini ifade etti.

İmran Ally, resmi üniformalı ABD’li görevlilerin kendilerine, Toronto'daki ABD Konsolosluğundan vize alarak gelmelerini tavsiye ettiğini kaydetti.

Kanada’daki Suriyeli mültecilere yardım için etkin çalışmaları ile bilinen İmran Ally, sorgusu sırasında da sıkça bunun sorulduğunu anlattı. Polislerin ismi üzerinde de çok durduğunu belirten İmran Ally, "Bu benim ABD'ye ilk girişim olacaktı. Kırmızı halı ile karşılamalarını beklemiyordum ama polis aracı eşliğinde gerisin geri Kanada'ya getirileceğimizi de tahmin etmemiştim. Beni birine benzettiklerini söyleyip, fotoğrafımı çektiler, parmak izlerimi aldılar." diye konuştu.