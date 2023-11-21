Kara listeye İsrail niye alınmadı?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989’da Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni benimsemesinin üzerinden 34 yıl geçti.

Filistinli çocuklar, İsrail güçlerinin ihlalleri gölgesinde bu sözleşmede yer alan haklardan yararlanamıyor. Türkiye’den 81 baro, BM’ye görevlerini hatırlatan bir açıklama yayınladı. İsrail’in sözleşmenin taraflarından biri olmasına rağmen çocuklara yönelik kasıtlı saldırılarına değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi savaş zamanlarında çocuklara yönelik 6 ağır ihlalden bahsetmekle birlikte; İsrail, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalayan taraf devletler arasında olmasına rağmen, bu ihlallerden 3’ü olan, ‘Çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, okullara veya hastanelere saldırılar ve çocukların insani yardıma erişiminin engellenmesi’ şeklindeki ihlalleri Gazze’de kasıtlı ve sistematik bir şekilde sürdürmektedir.” BM’nin Gazzeli ve Filistinli çocukları dünyadaki diğer çocuklar gibi koruma konusundaki başarısızlığından ötürü kınandığı açıklamada; savaş ve silahlı çatışmalarda çocuk haklarını ihlal eden ülkelere ilişkin hazırladığı listeye İsrail’i dahil etmemesine de tepki gösterildi.