Katlettiği çocuklara terörist dedi!

İsraİl’İn Kanal 14 televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocukları “terörist” olarak niteledi.

Gazze'de 444 bebek İsrail tarafından katledildi

3 haftada 3 bin 195 çocuk öldürüldü

Gazze'de 8306 sivil katledildi Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti. İsrail’in saldırılarına karşı Gazze’de güvenli hiçbir yer bulunmadığını vurgulayan Lazzarini, Gazze’de son üç haftada öldürülenler için “Bunların neredeyse yüzde 70’ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.” diye konuştu. Lazzarini, “Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze’de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır” ifadelerini kullandı. AA

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