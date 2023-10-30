Gazze'de 8306 sivil katledildi

İsrail'in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi yakınında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 21 bin 48'e yükseldiğini söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 25 ambulansın da hedef alındığını kaydeden Kudra, İsrail'in hasta ve yaralıları kurtarma görevini yerine getirememesi için ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını, yardım hareketliliğini felce uğrattığını vurguladı.

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail'in saldırılarında hasar gördü

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

İsrail ordusu, Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ediyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yerleri gece boyunca bombaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın, savaşın 24'üncü gününün başlangıcında bölgedeki kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları gece boyunca Kudüs Hastanesi'nin çevresindeki yapıları yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Güvenli olduğu düşüncesiyle Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi'ne sığınan 12 bin kişi, bombalama sırasında zor anlar yaşadı.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit ettiğini ve derhal boşaltılmasını istediğini duyurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva bölgesinde bulunan Kudüs Hastanesi'ndeki sağlık personelinden ve oraya sığınan sivillerden hastaneyi terk etmelerini isteyen İsrail askeri güçlerinin hastane çevresini kasıtlı olarak bombardımana maruz bıraktığı, bazı bölümlerinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, hastanedeki sağlık personelinin görevlerini terk etmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi'ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Filistin Kızılay Sözcüsü Raid en-Nems ise, yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Kudüs Hastanesinin çevresini hedef aldığını ve hastaneyi bombalama tehdidini yinelediğini belirtti.

Nems, hastaneyi boşaltmamaya ve çalışmayı sürdürmeye karar verdiklerini ifade etti.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesindeki sağlık personelini, yaralıları ve hastaneye sığınan yerinden edilmiş sivilleri binayı boşaltmaya zorlamak için hastanenin çevresini sürekli ve doğrudan bombardımana tuttuğu belirtildi.

Bombardımanın, hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve oluşan yoğun dumanın hastaların nefes almasını zorlaştırdığı kaydedildi.

"İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarla hastaneleri tehdit ediyor"

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerine düzenlediği baskınlarla, hastane ve hastaları tehdit ettiğini bildirdi.

Bakan Keyle, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistin kentlerine baskınlar düzenleyerek hastane ve muhitlerine ateş açtığını belirtti.

Keyle, İsrail güçlerinin böylece hastanelerdeki hastaları hem korkuttuğu hem de hayatlarını tehlikeye attığını vurguladı.

Endonezya Hastanesinin bitişiği vuruldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin yakın çevresini vurduğunu ve hastanenin zarar gördüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail, Endonezya Hastanesinin bitişiğini vurdu" diyen Kudra, saldırıda hastanede ciddi hasarın meydana geldiğini belirtti.

Kudra, İsrail saldırısının "yüzlerce yaralının, hastanın, sağlık personelinin, gazetecinin ve binlerce yerinden edilmiş insanın hayatını tehlikeye attığını" kaydetti.

İsrailli esir: Netanyahu, İsraillilerin öldürülmesi senin için yeterli değil mi?

Kassam Tugayları, esir tuttuğu İsraillilerin Netanyahu'ya hitaben çektiği görüntüyü Telegram hesabında yayımladı.

Görüntüdeki 3 esir kadından biri, dün esirlerin aileleri için düzenlenen basın toplantısına dikkati çekerek, "Ateşkes olması gerektiğini ve bizi serbest bırakmanız gerektiğini biliyoruz. Serbest kalmamız için söz verdiniz." dedi.

İsrailli kadın, Netanyahu'ya hitaben, şunları şöyledi:

"Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. Çünkü sen 7 Ekim’de işleri berbat ettin. Çünkü orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı. Hiçbir 'şartın' bulunmadığı şartlar altında tutsağız. (Netanyahu) Bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun, hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?"

Netanyahu'dan esir takası yapmasını isteyen İsrailli kadın, "Bizi şimdi serbest bırak. (Filistinlileri kastederek) onların vatandaşlarını ve tutsaklarını hemen bırak. Herkesi serbest bırak, ailelerimizin yanına dönelim. Şimdi." diye konuştu.

Başbakan Netanyahu da görüntüler üzerine sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı.

Hamas’ın yayımladığı görüntülerdeki İsrailli üç esir Elena Trupanov, Daniel Aloni ve Ramon Kirsht'ın isimlerini veren Netanyahu, esirlere, "Sizi kucaklıyorum. Kalplerimiz siz ve diğer kaçırılanlarla birlikte." ifadeleriyle seslendi.

İsrail Başbakanı, “Kaçırılan ve kayıp tüm insanların evlerine dönmesi için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Gazze'nin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.

İsrail saldırılarda 14 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılarda en az 14 kişinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kısmında yer alan Zevayide bölgesinde Filistinli bir ailenin evine düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyine düzenlenen İsrail saldırısında, iki apartmanın yıkılığı ve enkaz altından çok sayıda ölü veya yaralı çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda da 3 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Kassam Tugayları: Gazze'ye giren İsrail'e ait iki askeri aracı hedef aldık

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı 'Yasin 105' roketiyle hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Selahaddin Caddesi'ne giren İsrail tankının bir aracı hedef aldığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nin doğu sınırından 3 kilometre kadar içeriye girdiğini, kısa bir süre sonra da geri çekildiğini aktarmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet de "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." açıklamasında bulunarak, İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra da geri çekildiğini bildirmişti.

Hizbullah İsrail'e ait askeri noktaya saldırı düzenledi

İsrail ile Lübnan'ın güney sınırında çatışma halindeki Hizbullah, Telegram hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırda yer alan İsrail'e ait Misgav askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği, teknik bazı ekipmanların imha edildiği kaydedildi.

İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine yönelik gerçekleştirdiği ağır topçu atışlarıyla Lübnan'ın Mervahin, Bustan, Lebveniye, Zibkin ve Maadi beldelerinin çevresini vurduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana çatışmada olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Şebaa Çiftlikleri ve el Malikiyye'de yer alan askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de bir camiyi daha vurdu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da Muhammed Fatih Camisi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda caminin tamamen yıkıldığı ve olayda yaralananların olduğu ifade edildi.

Gazze'deki hükümet: İsrail, 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit etti

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

Hizbullah, yayımladığı açıklamada, Muhammed Necib Hellavi adlı bir mensubunun "Kudüs zaferi için hayatını kaybettiğini" ve İsrail'e ait bir İHA'nın Lübnan'ın El-Hiyam beldesinde karadan-havaya füzeyle imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail'e ait Ramya askeri noktasına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ve buradaki askeri ekipmanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bir diğer açıklamada, Birket Rişa askeri noktasının da tanksavar füzesiyle vurulduğu, saldırı sonucu yaralılar olduğu ve askeri teçhizatın da doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara yanıt olarak Lübnan'dan Nahariye Yahudi yerleşim birimini 16 füzeyle vurduğunu bildirdi.

İsrail, Filistin'e ait yerel bir radyoyu "uçak sinyallerini kestiği" gerekçesiyle kapattı

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yayın yapan Dream Radyo'nun Müdürü Talib el-Caberi, yaptığı açıklamada, 26 Ekim'de İsrail ordusundan bir subayın kendisini telefonla arayarak, radyonun kapatılacağı yönündeki kararı ilettiğini söyledi.

Radyonun sorumluluğu Filistin resmi makamlarında olduğu için söz konusu subaya cevap vermediğini aktaran Caberi, daha sonra ilgili Filistinli makamlarla irtibata geçtiğini ancak çalışmaya devam etme şanslarının kalmadığını aktardı.

Caberi, İsrail ordusunun, kapatma kararını uçaklarının sinyallerini kestiği gerekçesiyle aldığını ifade etti.

Radyonun yeniden yayınlarına başlayıp başlamayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 34 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayının, yayımladığı açıklamada, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 34 tırın Mısır Kızılayından teslim alındığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 118 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.

İsrail ordusu, Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.

Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı.

İsrail askerleri Cenin'e düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında, Emir Abdullah Şorbaci (25), Navras İbrahim Bacavi (28), Viam el-Hanun (27) ve Musa Ceyarin (23) isimli Filistinlilerin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaralanan 5 Filistinliden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu: Askerlerimiz Gazze'de kara operasyonlarını genişletmeyi sürdürüyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.

Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın "birçok üyesinin" öldürüldüğü aktarıldı.

Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı" iddiasıyla bir Filistinli vuruldu

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs’te Mandelbaum benzin istasyonu yakınlarında bir şüpheli, İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenledi.

Olay sonucu bir polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi de vuruldu.

Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ve olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.