Kazakistan 28 yılda 1,5 milyar ton petrol üretti

Kazakistan'da bağımsızlık yıllarında (1991'den bu yana) toplam 1,5 milyar tondan fazla petrol ve 741 milyar metreküp doğal gazı üretildi.

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Kazak petrolünün 120. yılı kutlamaları çerçevesinde Atırau kentinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bağımsızlık yıllarında ülkede petrol üretiminin toplam 1,5 milyar tonu bulduğunu kaydetti. Bozumbayev, söz konusu dönemde ülkede 741 miyar metreküp de doğal gaz üretildiğini belirtti. Toplam petrol gelirinin 31,6 trilyon tenge (yaklaşık 81,6 milyar dolar) olduğunu aktaran Bozumbayev, "Her yeni projeyle, petrol sektörü bağımsızlık yıllarında üretimini, cirosunu ve potansiyelini artırdı. Kazakistan, petrol ihraç eden lider ülkeler arasında yer aldı." dedi. AA

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