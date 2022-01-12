Kazakistan'da 12 bin protestocu gözaltına alındı

Kazakistan'da geçen hafta başlayan halk protestolarında gözaltına alınanların sayısının bin 678 kişi artarak 12 bine ulaştığı açıklandı.

Olayların en yoğun yaşandığı, ülkenin en büyük şehri Almatı'da ayrıca 'kitlesel huzursuzluk ve kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılarla' ilgili 300'den fazla ceza soruşturması açıldığı da belirtildi.

Petrol ve doğal gaz zengini 19 milyonluk Orta Asya ülkesinde sene başında zamlanan akaryakıt fiyatları halkın sokaklara dökülmesine neden oldu. Ülkenin batısından hızla geneline yayılan olaylar sonrası hükümet geri adım atarak zamları düşürdü. Protestoların devam etmesi üzerine ise yönetim istifasını verdi.

Ülkenin eski lideri Nursultan Nazarbayev, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinden alındı.

Bu adımlara rağmen olayların sürmesi üzerine Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev OHAL ilan ederken, huzursuzluktan "dış destekli teröristleri” sorumlu tuttu.