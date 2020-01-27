Kazakistan'da fırtına sebebiyle OHAL ilan edildi

Kazakistan'da kar fırtınası sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi.

Kazakistan’da çetin geçen kışa bir de kar fırtınası eklenmesi sonrası başkent Nur Sultan’da olağanüstü hal ilan edildi. Nur Sultan şehrine giriş çıkış yapan tüm yollar kapatıldığı ve tüm okulların tatil edilmesine devam etme kararının alındığı bildirildi. Nur Sultan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Cenis Ahmetcanov, tüm uçuşların güvenlik nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Kazakistan basınına yansıyan haberlere göre, Nur Sultan Acil Durum Merkezi, kentte yaşayanlara OHAL kaldırılana kadar başkentin dışına çıkmama uyarısında bulundu. Kazakistan’ın genelinde de birçok anayolun kar fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtiliyor.

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