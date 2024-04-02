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2 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Kazakistan'da taşkın nedeniyle 1500 ev sular altında kaldı

02 Nisan 2024, Salı 13:43
Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen taşkın sonucu yaklaşık 1500 ev su altında kaldı.

Kazakistan'ın 5 eyaletinde yoğun yağışlı geçen kış sonrası sıcaklığın artmasıyla karların aniden erimesi sonucu oluşan taşkınlarla mücadele devam ediyor.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Oljas Bektenov başkanlığındaki kabine, sel gündemiyle toplandı.

Bektenov, havaların iyice ısınmasıyla ülkenin batı, kuzey, orta ve doğu kesimlerinde yeni bir sel dalgası beklediklerini belirterek, "Kış aylarındaki yoğun kar yağışı ve buzlanma, sıcakların erken gelmesi gibi durumlar özellikle batı eyaletlerde büyük çaplı su baskınlarına yol açtı." dedi.

Kar suyunun köylere taşması sonucu yaklaşık 1500 evin su altında kaldığını aktaran Bektenov, bazı bölgelerde ulaşım altyapısının da hasar gördüğünü kaydetti.

Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Baurcan Sızdıkov da selden en çok etkilenen batıdaki eyaletlerde su seviyesinde azalma kaydettiklerini fakat ülkenin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde ise tam tersine nehirlerin taşma tehlikesi olduğuna işaret etti.

Sızdıkov, bugüne kadar kırsal bölgelerden 6 bin 187’si çocuk olmak üzere 15 bin 786 kişiyi tahliye ettiklerini bildirdi.

50 köye ulaşımın kesildiği bilgisini paylaşan Sızdıkov, söz konusu yerleşim birimlerine de helikopterlerle gıda ve ilaç gönderildiğini söyledi.

Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurcan Nurjigitov ise kar suyunun ülkedeki büyük barajları doldurduğunu bildirdi.

Nurjigitov halihazırda barajlarda 24 saat nöbet tutulduğunu belirterek, özellikle seli önlemek için kuzey, batı ve doğu bölgelerdeki barajlarda su boşaltma çalışmaları yapıldığını belirtti.

AA

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