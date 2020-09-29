Kenya'da sokağa çıkma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının 60 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Ülke genelinde yarından itibaren 21.00 ile 04.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağının başlayacağını kaydeden Kenyatta, Kovid-19 nedeniyle alkol satışına konulan yasağın kaldırılacağını ve restoranların en geç 22.00'de kapanacağını söyledi. Kenyatta ayrıca cenaze ve düğünlerin, kişi sayısının 200'ü geçmemesi kaydıyla yapılacağını ifade ederek, okulların, güvenli oldukları tespit edilene kadar yeniden açılmayacağını bildirdi. Ülkede şimdiye kadar 38 bin 168 Kovid-19 vakası görüldü, 700 kişi öldü ve 24 bin 681 kişi iyileşti. AA

Okunma Sayısı: 162

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.