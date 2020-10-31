Kiliseye saldıranlar İslâm’ı temsil etmiyor

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU, FRANSA’NIN NİCE ŞEHRİNDE KİLİSEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BIÇAKLI SALDIRIYLA İLGİLİ OLARAK, “BU SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİREN SUÇLULAR, TERÖRİSTLER, SOĞUKKANLI KATİLLER İSLÂM’I TEMSİL ETMEMEKTEDİR” DEDİ.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa’nın Nice şehrinde kilisede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla ilgili olarak, “Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslâm’ı temsil etmemektedir” dedi. Trudeau, Avrupa Birliği liderleriyle gerçekleştirdiği çevirim içi toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, “iğrenç” bir terör eylemi olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, vefat edenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi. Kanada Başbakanı Trudeau, “Bunlar iğrenç suç eylemleridir ve her koşulda haksızdır ve tüm değerlerimize hakarettir. Bu saldırıları gerçekleştiren suçlular, teröristler, soğukkanlı katiller İslâm’ı temsil etmemektedir. Bu kişiler Fransa’da, Kanada’da veya dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanları tanımlamıyorlar” diye konuştu. Fransa’nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi’ndeki bıçaklı saldırıda 3 kişi vefat etmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Toronto - aa

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AB liderlerinden ortak kınama

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ortak açıklamayla Fransa’nın Nice şehrindeki bıçaklı saldırıyı kınadı.Ortak açıklamada, “Biz Avrupalı liderler Fransa’daki terör saldırısı sebebiyle şoke olduk ve üzüntü duyduk. Ortak değerlerimize yönelik bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz.” ifadesi yer aldı. Açıklamada, “Tüm dünya liderlerine, ayrılık yerine diyalog ve toplumlarla inançlar arasında anlayış için çalışma çağrısında bulunuyoruz.” denildi. Nice’deki Notre Dame Kilisesi’nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılmış, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Brüksel - aa

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Bu İğrenç suçu kınıyoruz

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ, FRANSA’DAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, “FAİLİ KİM OLURSA OLSUN, GEREKÇESİ VE AMACI NE OLURSA OLSUN, BU İĞRENÇ BARBARCA SUÇU KINIYORUZ” DENİLDİ.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Ezher ve Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri Fransa’nın Nice şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıyı kınadı. Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Fransa’daki terör saldırısıyla ilgili birliğin başkanı Ahmed er-Raysuni ve genel sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği’nin imzasıyla bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada. “Faili kim olursa olsun, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun, bu iğrenç barbarca suçu kınıyoruz.” denildi. İslâm’ın ve Müslümanların bu terör saldırısıyla bir alâkasının bulunmadığı ve İslamın bu tür eylemleri şiddetle haram kıldığı vurgulanan açıklamada, özellikle Avrupa ülkelerindekiler başta olmak üzere bütün Müslümanlara aşırılık, şiddet ve terörizme yönelik her türlü eğilimle mücadelede hiçbir çabadan kaçınmamaları ve hoşgörü, barış ve şefkat tutumunu pekiştirmeleri çağrısında bulunuldu.

EZHER ŞEYHİNDEN DE TEPKİ

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib’in imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada da Fransa’daki terör saldırısı şiddetle kınandı. Hoşgörü dini İslâmın ve semavî dinlerin öğretisiyle örtüşmeyen söz konusu çirkin terör saldırısın kabul edilebilir hiçbir gerekçesinin olamayacağı vurgulanan açıklamada, özellikle başkalarının inançları ve canları söz konusu olduğunda şiddet ve nefret söyleminin tırmandığı uyarısında bulunuldu. Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadı. Hariri, terörizmin dininin olmadığını ve bütün Müs- lümanların İslâm ve Sevgi Peygamberiyle (asm) hiçbir ilgisi olmayan, din, ahlâk ve insanlıkla hiç bir bağlantısı bulunmayan bu suç eylemini reddetmesi gerektiğini vurguladı. İstanbul (aa)

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Bütün dinlere saygı çağrısı

Bİrleşmİş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, dinlere ve kutsal dinî sembollere hakaretin nefret ve şiddeti kışkırtarak kutuplaşma ve toplumda kırılmaya sebep olduğunu belirterek bütün dinlere ve inançlara karşılıklı saygı gösterilmesi ve kardeşlik ve barış kültürünün teşvik edilmesi çağrısında bulundu. Moratinos, “Müslümanlar için aşağılayıcı ve oldukça incitici olan, Hazreti Muhammed’i tasvir eden hicivli karikatürlerin yayınlanmasının tetiklediği artan gerilim ve hoşgörüsüzlük örneklerinden derin endişe duyduğunu’’ ifade etti. Kışkırtıcı karikatürlerin dinleri, inançları veya etnik kökenleri sebebiyle masum sivillere yönelik şiddet eylemlerini kışkırttığına dikkati çeken Moratinos, dinlere ve kutsal dinî sembollere hakaretin nefret ve şiddeti kışkırtarak kutuplaşmaya ve toplumda kırılmaya sebep olduğunu belirtti.