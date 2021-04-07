Kim Jong Un: En zor dönemlerden geçiyoruz

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koronavirüs kısıtlamaları ve ekonomik durumun günden güne kötüleşmesi sonrası ülkesinin "tarihindeki en zor dönemi yaşadığını" söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de çalışan az sayıdaki diplomat ve yabancı uyruklu insani yardım çalışanı temel tüketim maddelerinin eksikliği ve eşi benzeri görülmemiş Kovid-19 kısıtlamaları sebebiyle ülkeyi terk etmişti.

Başkent Pyonyang'da Kuzey Kore İşçi Partisi'nin konferansında binlerce üyeye seslenen Kim, "İnsanların yaşam standartlarını iyileştirmek ve daha önce görülmemiş çok sayıda zorluğun üstesinden gelmek zorundayız. Başarılı olmamız, partinin taban örgütlerinin oynadığı role bağlı." ifadelerini kullandı.

Kim ayrıca Komunist Parti'nin "sağlıklı ve sürdürülebilir" gelişimini sağlamak için siyasi örgütler içerisinde bir sürü eksiklikler olduğunu belirterek bundan parti tabanı olan "hücre birimlerini" sorumlu tuttu. Kim, parti üyelerine seslenerek ocak ayında açıklanan beş yıllık kalkınma planı için örgüt kongresinde alınan kararların uygulanması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'de 5 ila 30 üyeye sahip olan parti hücreleri, ülkedeki fabrika ve diğer devlet kurumlarını denetleyen Komunist Parti'nin en küçük birimleri konumunda. Kuzey Kore Komunist Partisi, hücre sekreterleriyle en son 2017'de toplanmıştı.