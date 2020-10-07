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7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kırgızistan'daki gösteriler sürüyor

07 Ekim 2020, Çarşamba 14:33
Kırgızistan'da 4 Ekim pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarına itiraz eden 12 siyasi partinin taraftarı seçimlerin iptal edilmesi talebiyle protestolar düzenledi.

Binlerce kişinin katılımıyla yapılan gösteride dile getirilen taleplerin karşılanmaması üzerine muhalifler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü.

Cumhurbaşkanlığı binasının arkasında otobüs ve askeri kamyonlarda bekletilen polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için tazyikli su, gaz ve ses bombası kullandı.

Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu 7 saat süren arbedenin ardından işgal etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kapı, pencere, mobilya ve Cumhurbaşkanının odasındaki özel eşyalara zarar veren göstericiler, belge ve dosyaları pencerelerden aşağıya savurdu.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmediği olayların ardından göstericilerin bir kısmı siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mesafede bulunan Milli Güvenlik Devlet Komitesi'ndeki cezaevinden önce eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

Daha sonra sırasıyla eski milletvekili Sadır Caparov, eski Başbakan Sapar İsakov, eski Belediye Başkanı Aybek İbrağimov, eski milletvekili Ravşan Ceenbekov ve Atambayev'in baş koruması ile sözcüsü salıverildi.

Atambayev'e ait Aprel adlı televizyon kanalı bir yıl aradan sonra yeniden yayına geçti.

Göstericilerin işgali altındaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın üst katlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Durumun kontrol altına alma çabaları

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yaşanan olayları siyasi güçlerin seçim sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmek istedikleri şeklinde yorumladı.

Ülkede durumun kontrol altına alınması için Bütün Kırgızistan Partisi lideri Adahan Madumarov'un başına getirildiği ve aralarında eski başbakanlardan Ömürbek Babanov ve Temir Sariyev'in de yer aldığı Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını de iptal etti.

Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifasının ardından Bişkek Dostluk Oteli'nde mevcut 120 sandalyeli parlamentonun üyeleri bir araya geldi.

Toplantıda meclis üyeleri Meclis Başkanlığı görevine milletvekili Mıktıbek Abdıldayev'i ve geçici Başbakanlık görevine de sabah saatlerinde cezaevinden çıkarılan Sadır Caparov'u getirdi.

Madumarov'un başında kurulan Koordinasyon Kurulu'nu tanımayan Caparov, Ala-Too meydanında taraftarlarıyla bir araya gelerek ülkede yaşanan gelişmeleri hukuki yola koymak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

İktidar kavgası

Ülkede olaylar kontrolden çıkarken, gün içinde bakanlıklar, televizyon binaları, kamu ve belediyelerdeki makamlar işgal edilmeye çalışılırken Bişkek ve Oş Büyükşehir Belediye Başkanları görevinden istifa etti.

Hakkında açılan dava yüzünden yurt dışında bulunan eski Oş Belediye Başkanı Melis Mırzakmatov özel uçakla Oş kentine döndü.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde yabancıların işlettiği altın madenlerine baskınlar düzenlendiği, madendeki yapıların ateşe verildiği ve işgal edilmeye çalışıldığı yönünde haberler geldi.

Muhalif partilerin gençlik kolları, çok sayıda ünlü sanatçı ve blogcuların katılımıyla Bişkek Spor Sarayı önünde düzenlenen mitingde, eski yüzlerin iktidara yaklaştırılmaması için çağrısı yapıldı.

Yağma endişesi duyulan başkent Bişkek'te gönüllü hareketlerinin çabası sayesinde gece sakin geçti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduklarını açıklarken, Avrupa Birliği de Kırgızistan'da güvenilir ve şeffaf şekilde yeni bir seçim düzenlenmesinin beklendiğini bildirdi.

Bişkek'te olduğu belirtilen Ceenbekov'un istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

Parti taraftarları ile polis arasında yaşanan olaylarda 1 kişi öldü, aralarında çok sayıda polisin de olduğu 590 kişi yaralandı 100'den fazla kişinin tedavisi sürüyor.

AA

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