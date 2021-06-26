Kolombiya liderinin helikopterine ateş açıldı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, içinde bulunduğu devlet başkanlığı helikopterine silahlı saldırı yapıldığını doğrulayarak tepki gösterdi.

Saldırının ardından Cucuta kentinde kısa bir basın toplantısı düzenleyen Duque, sınır kenti Cucuta'ya inmek üzereyken içinde bulunduğu helikoptere "korkakça" bir saldırı yapıldığını açıkladı. Duque, olaydan herhangi bir zarar görmediklerini vurgulayarak, "Hem hava aracı hem de helikopterin kapasitesi ölümcül bir şeyin olmasını engelledi. Gerçek şu ki, başkanlık helikopterinde mermilerin görüldüğü korkakça bir saldırının izleri var" ifadesini kullandı. Euronews Türkçe

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