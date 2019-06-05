"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kongo'da ölü sayısı 1346'ya yükseldi

05 Haziran 2019, Çarşamba 13:20
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında ölenlerin sayısı 1346'ya yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında 2 binden fazla kanamalı ateş vakası görüldü.

Bu kişilerden 1914'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 1346 kişi ölürken, virüsü taşıyan 539 kişi ise sağlığına kavuştu.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 124 bin 825 kişi de aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: kongo
Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    'Türkiye'nin Kızıldenizi' bu görüntüleri haketmiyor!

    Avrupa Fizik Olimpiyatları'ndan sevindiren haber

    Kongo'da ölü sayısı 1346'ya yükseldi

    İdlib'in feryadı dinmiyor... Bayram günlerinde de kan akmaya devam ediyor!

    Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra ABD'den Suudilere nükleer imtiyaz

    Infantino 2023 yılına kadar yeniden başkan

    Siyasi partiler de bayramlaştı

    128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltına alındı

    Bir gün geç kutluyorlar

    Sudan'da bilanço ağırlaşıyor

    Pençe Harekatı 10. gününde

    Sezonun golü seçildi

    THY Sudan seferlerini iptal etme kararı aldı

    ABD, İngiltere ve Norveç'ten Sudan açıklaması

    Filistin'den uluslararası topluma çağrı: İsrail'i durdurun!

    Dünya Bayram yaptı: Huzur ve barış için dua

    Hukuksuzluğa sürükler

    Metabolizmayı bozmayın

    Ekonominin kanunlarını tanımıyorum, diyemezsin

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Şimdi de “teravih mitingi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Bayram sinemasıdır kabir ziyaretleri
    Süleyman KÖSMENE

    Hak isminin ahirete delil olması
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda zikre ve şükre teşvik var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler (2)
    Genel

    Bir güzel Bursa turu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hakkımı ver komşu!”
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Vatandaşın enflasyonu
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.