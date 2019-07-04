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4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kongo'da ölü sayısı artmaya devam ediyor!

04 Temmuz 2019, Perşembe 14:25
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında ölenlerin sayısı bin 504'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 369 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 275'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 504 kişi ölürken virüsü taşıyan 655 kişi iyileşti. Ebola merkezlerinde 116 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi öldü.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 149 bin 349 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: kongo, ebola
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