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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Koronavirüs'te son durum ne?

29 Şubat 2020, Cumartesi 11:06
Çin'de ortaya çıkarak dünyada 40'ın üzerinde ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son olarak 2 bin 920 olarak belirlendi. Dünya genelinde vaka sayısı 85 bini geçti.

Dün Meksika, Yeni Zelanda, Litvanya ve Azerbaycan'da ilk yeni tip Koronavirüs vakaları görüldü. Kıbrıs'ta Koroavirüs nedeniyle kuzey (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - KKTC) ve güney (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - GKRY) arasındaki 4 sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. GKRY'de 4 kadın Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. 

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da dün, Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e çıktığı duyuruldu. BBC ise bu rakamın gerçeğin çok altında olduğunu ve virüse bağlı sebeplerden İran'da en az 210 kişinin öldüğünü iddia etti. Ülkede açıklanan 388 yeni tip Koronavirüs vakası bulunuyor.

Avrupa'da en büyük salgının yaşandığı ülke olan İtalya'da ölü sayısı 21'e yükseldi ve ülkede yeni vakalarla beraber toplam 889 kişiye yeni tip Koronavirüs teşhisi konmuş oldu. Hükûmetin Koronavirüs'e yönelik sıkı önlemler duyurduğu Fransa'da dün 24 saat içinde 20 kişide daha virüs tespit edildiğini açıklandı.

Dün, salgının başladığı Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının 2 bin 837’ye çıktığı duyuruldu. Son 24 saatte 47 kişi öldü, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı. Ülkede 79 binden fazla vaka bulunuyor.

Bugün (29 Şubat 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle...

Tayland'da vaka sayısı 42'ye yükseldi

Tayland Sağlık yetkilileri, ülkede bir kişide daha yeni tip Koronvirüs tespit edildiğini duyurdu. Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakası sayısı 42'ye yükseldi.

Meksika, üç kişide Koronavirüs tespit ettiklerini doğruladı

Meksika, üç kişide Koronavirüs tespit edildiğini doğruladı. Yapılan açıklamada üç hastanın da kısa süre önce İtalya'da bulunduğu belirtildi. Virüsü taşıdığı tespit edilen üç kişinin de izole edildiği aktarılırken, beş kişilik bir ailenin de gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, halka sakin kalma çağrısında bulunarak, "Bu durumu halledecek kapasitemiz var" dedi.

(T24)

Etiketler: koronavirüs
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