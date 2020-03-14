Koronavirüste vaka sayısı 150 bini geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs tanısı konan kişilerin sayısı 150 bini aşarken, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Çin'de salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 3 bin 193'e çıkarken, tespit edilen vaka sayısı da 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükseldi.

Vaka sayıları artmaya devam ediyor

Koronavirüs krizinin "merkez üssü" haline gelen Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede son 24 saat içinde vaka ve ölüm sayıları arttı.

İspanya'da ölenlerin sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e yükseldi. Düne göre hayatını kaybedenlerin sayısının 71, vakaların ise bin 700'den fazla artması dikkati çekti. Sadece Madrid'de 133 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de virüsten ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak 21'e yükseldi, vaka sayısı ise bin 140 oldu.

Belçika'daki vaka sayısı 689'a, ölü sayısı ise 4'e yükselirken, Hollanda'daki virüs tanısı konanların sayısı 959'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Avusturya'da vaka sayısı 655, Çekya'da 175, Polonya'da ise 93 oldu. Polonya'da virüste ölenlerin sayısı da 2'ye çıktı.

İtalya'nın komşularından Slovenya'da vaka sayısı son 24 saatte 40 artarak 181'e yükseldi. Koronavirüs bulaşan kişi sayısı Yunanistan'da 228'e, Slovakya'da 44'e, Arnavutluk'ta 38'e, Bosna Hersek'te 21'e, Kosova'da ise 3'e ulaştı. Yunanistan'da ölenlerin sayısı ise 3'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi. Vaka sayısı ise 12 bin 729'a çıktı.

Endonezya'da Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Malezya'da ise milletvekili Wong Ling Biu'da yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Fransa'da ise Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brune Poirson ile Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Troyes'da oynayan eski Trabzonsporlu futbolcu Hyun-Jun Suk'ta da virüs tespit edildi. Ülkede cezaevlerindeki ilk vaka ise Fresnes'de görüldü.