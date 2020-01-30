Koronavirüsü Tesla'yı da kötü etkiledi

Koronavirüs elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Çin'deki üretimini de etkiledi. Firma ülkedeki fabrikasını geçici olarak kapattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs nedeniyle Çin'in Şangay kentindeki fabrikasını kapattı. The Verge'de yer alan habere göre, Çin hükümetinin talebi üzerine alınan karar şirketin Model 3 üretimini sekteye uğratacak. Tesla'nın CFO'su (Mali işler müdürü) Zach Kirkhorn, bu kararın şirketin 2020 karına etki edeceğini ancak bu etkinin büyük olmayacağını belirtti. Aynı açıklamada Şangay'daki fabrikanın 9 Şubat'a kadar kapalı kalmasının beklendiği bilgisinin altı çizildi. Tesla'nın da ABD dışında sadece Çin'de fabrikası bulunuyor. 50 bin dolar fiyatındaki Model 3’ün üretildiği Şanghay'daki fabrika ise Çin'de yabancıların tamamına sahip olduğu ilk otomotiv fabrikası.

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