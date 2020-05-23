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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Koronavirüsün bulaştığı toplam kişi sayısı 5 milyon 300 bini geçti

23 Mayıs 2020, Cumartesi 11:17
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 307 bin 412'ye çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 340 bin 75 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 160 bin 592 kişi iyileşti.

Dünya Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 307 bin 412'ye ulaştı. 

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 645 bin 353 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 97 bin 655 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (332 bin 382), Rusya (326 bin 448), İspanya (281 bin 904), İngiltere (254 bin 195), İtalya (228 bin 658), Fransa (182 bin 219 ), Almanya (179 bin 713), Türkiye (154 bin 500), İran (131 bin 652), Hindistan (125 bin 149), Peru (111 bin 698), Çin (82 bin 971), Kanada (82 bin 480), Suudi Arabistan (67 bin 719), Meksika (62 bin 527), Şili (61 bin 857), Belçika (56 bin 511), Pakistan (52 bin 437), Hollanda (44 bin 888), Katar (40 bin 481), Ekvador (35 bin 828), Belarus (34 bin 303), İsveç (32 bin 809 ), İsviçre (30 bin 707), Singapur (30 bin 426), Bangladeş (30 bin 205), Portekiz (30 bin 200), Birleşik Arap Emirlikleri (27 bin 892), İrlanda (24 bin 506), Endonezya (20 bin 796), Polonya (20 bin 619), Ukrayna (20 bin 580) ve Güney Afrika (20 bin 125)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 393, İtalya 32 bin 616, İspanya 28 bin 638, Fransa 28 bin 289, Brezilya 21 bin 116, Belçika 9 bin 219, Almanya 8 bin 352, İran 7 bin 300, Meksika 6 bin 989, Kanada 6 bin 250, Hollanda 5 bin 788, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 276, İsveç 3 bin 925, Hindistan 3 bin 728, Rusya 3 bin 249, Peru 3 bin 244, Ekvador 3 bin 56, İsviçre 1903, İrlanda 1592, Endonezya 1326, Portekiz 1289, Pakistan 1101, Polonya 982, Şili 630, Ukrayna 605, Bangladeş 432, Güney Afrika 397, Suudi Arabistan 363, Birleşik Arap Emirlikleri 241, Belarus 190, Singapur 23 ve Katar 19."

AA

Etiketler: koronavirüs
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