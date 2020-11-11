"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 51 milyon 833 bini aştı

11 Kasım 2020, Çarşamba 12:03
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 833 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 279 bin 917 kişi öldü.

Vaka sayısı 51 milyon 833 bin 34’e çıkarken, virüs saptanan 36 milyon 405 bin 467 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 14 milyon 147 bin 650 hasta bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 568 bin 714 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 245 bin 943 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 636 bin 11), Brezilya (5 milyon 701 bin 283), Fransa (1 milyon 829 bin 659), Rusya (1 milyon 817 bin 109), İspanya (1 milyon 443 bin 997), Arjantin (1 milyon 262 bin 476), İngiltere (1 milyon 233 bin 775), Kolombiya (1 milyon 156 bin 675), İtalya (995 bin 463), Meksika (978 bin 531), Peru (925 bin 431), Güney Afrika (740 bin 254), Almanya (705 bin 640), İran (703 bin 288), Polonya (593 bin 592), Şili (523 bin 907), Belçika (507 bin 475) ve Irak (505 bin 310).”

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (162 bin 842), Hindistan (127 bin 615), Meksika (95 bin 842), İngiltere (49 bin 770), İtalya (42 bin 330), Fransa (42 bin 207), İspanya (39 bin 756), İran (39 bin 202), Peru (34 bin 992), Arjantin (34 bin 183), Kolombiya (33 bin 148), Rusya (31 bin 161), Güney Afrika (19 bin 951), Endonezya (14 bin 761), Şili (14 bin 611), Belçika (13 bin 561), Ekvador (12 bin 849), Almanya (11 bin 860), Irak (11 bin 432), Türkiye (11 bin 59) ve Kanada (10 bin 632)."

AA

Etiketler: Kovid-19
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ruhani: ABD ile düşmanlığı biz başlatmadık

    Biden'ın danışmanı: Amacımız Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak değil

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 51 milyon 833 bini aştı

    Adalet Bakanlığı 418 personel alacak

    Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek normal servise alındı

    Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

    Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

    AB'den 'Karabağ' mesajı

    Dolar/TL 8.10 seviyesine kadar geriledi

    Benzine zam geliyor

    Said Nursi'nin istibdat eleştirilerini okuyun

    SMA hastalarının ilâçları SGK kapsamına alınsın

    Virüs akıl sağlığını tehdit ediyor

    Şiddete karşı birlikte mücadele edelim

    Oğlu engelli, kızı kas hastası, tutuklu eşi kanser ve korona

    Bu durumun sorumlusu Cumhurbaşkanının yönetimi

    Bu gidişin sonu erken seçim

    Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Müslümanlara teşekkür etti

    Erdoğan'dan Trump'a mesaj

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Oğlu engelli, kızı kas hastası, tutuklu eşi kanser ve korona
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu istifa kurtarır mı?
    Cevher İLHAN

    “İstifa”nın perde arkası
    Genel

    Bu gidişin sonu erken seçim
    Genel

    Said Nursi'nin istibdat eleştirilerini okuyun
    Genel

    Bu durumun sorumlusu Cumhurbaşkanının yönetimi
    Ahmet BATTAL

    Siyaseten katl ve af yetkisi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ey iman edenler, iman ediniz!”
    Faruk ÇAKIR

    Medyanız da sizin gibi!
    Süleyman KÖSMENE

    Zaptedilmeyen üç mühim kale

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.