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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kudüs, satılık değildir

09 Kasım 2020, Pazartesi 00:14
MANDELA'NIN TORUNU: KÜDÜS, FİLİSTİN'İN EBEDİ BAŞKENTİDİR VE SATILIK DEĞİLDİR

KUDÜS BAŞKASINA AİT OLAMAZ

Güney Afrika’da ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle tarihe geçen Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela: “Kudüs, İsrail işgaline direnen Filistin halkından başkasına ait olmayacak.”

FİLİSTİN BİZE, BİZ ONA DESTEKÇİYİZ

“Filistin halkı, en zor zamanlarımızda Güney Afrika halkının yanında yer aldı ve ırkçılığı durdurmak için tüm uluslararası forumlarda bize destek verdi. Biz de onların yanındayız.”

***

Kudüs satılık değildir

Güney Afrika’dakİ ırkçılık karşıtı lİder Nelson Mandela’nın torunu Mandla Mandela, İsraİl İşgalİne karşı dİrenen Fİlİstİn halkının yanında olduklarını belİrterek, “Kudüs, Fİlİstİn’İn ebedÎ başşehrİdİr. Kudüs satılık değİldİr ve Fİlİstİnlİlerden başkasının da olmayacaktır” dedİ. 

Hamas Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye ABD Başkanı Donald Trump’ın yok olacağını ama Kudüs’ün baki kalacağını söyledi.

Heniyye, 1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı’na telekonferans yöntemiyle katıldı.     

Konferansın, Trump’ın siyaset sahnesinden silinmesi ihtimalinin konuşulduğu bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çeken Heniyye, “Filistin meselesini tasfiye etmek isteyen bu adam (Trump) yok oldu, ama Kudüs yok olmayacak.” dedi. Konferansa katılan Güney Afrika’daki ırkçılık karşıtı lider Nelson Mandela’nın torunu Mandla Mandela ise Filistin halkının, en zor zamanlarında Güney Afrika halkının yanında olduğunu ve ırkçılığı durdurmak için tüm uluslar arası forumlarda ona destek verdiğini vurguladı.İsrail işgaline karşı direnen Filistin halkının yanında olduklarını belirten Mandela, “Kudüs, Filistin’in ebedi başşehridir. Kudüs satılık değildir ve Filistinlilerden başkasının da olmayacaktır.” dedi. Mandela, İsrail’le normalleşme anlaşmaları yapanların ve bunları destekleyenlerin, Filistin ve Kudüs’ün semavi dinlerde taşıdığı önemin farkında olmadığını kaydetti. Başta Arap ülkeleri olmak üzere İsrail’le normalleşme sürecine katkıda bulunanlara seslenen Mandela, “Sizler, ABD ve Filistin halkını öldüren ırkçı İsrail’e boyun eğdiniz. Trump gibi sizin de sonunuz gelecek.” diye konuştu. Mandela, İsrail haritadan silinmeden, Filistinliler vatanlarına dönmeden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ondan önce gelen liderler hesap vermeden bölgede barışın söz konusu olmadığını dile getirdi.     

 

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