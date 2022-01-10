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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Kudüs’te Hıristiyanlar da tehlikede

10 Ocak 2022, Pazartesi 23:00
Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Hıristiyanların Kudüs’teki varlığının aşırılık yanlısı Siyonistlerin faaliyetleri sebebiyle tehdit altında olduğunu, kiliselerin radikal gruplar tarafından tahrip edildiğini bildirdi.

Patrik Theophilos, İngiliz The Times gazetesinin Pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sunday Times’ta, “Hıristiyanlar inançlarının beşiğinde tehdit altında” başlıklı makale kaleme aldı. Makalede, Hıristiyanların Kudüs’teki varlığının tehdit altında olduğuna işaret eden Theophilos, “Kiliselerimiz İsrailli radikal gruplar tarafından tehdit ediliyor. Aşırılık yanlısı Siyonistlerin elinde, Kudüs’teki Hıristiyan topluluğu büyük acı çekiyor. Kardeşlerimiz nefret suçlarının mağdurları.” ifadelerini kullandı.  Patrik Theophilos, Hıristiyanlara ait kiliselere sürekli saygısızlık yapıldığını ve buraların tahrip edildiğini belirterek, “Din adamlarımız sıklıkla gözdağına maruz kalıyor. Bu radikal grupların yeminli niyeti, Hıristiyan cemaatinin ışığını Eski Şehir’den söndürmek.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın manevi başşehri

Kudüs’ün, hepsi uzun ve eşsiz zengin mirasa sahip bir inanç ailesinden oluşan “dünyanın manevî başşehri” olduğunu vurgulayan Theophilos, şunları kaydetti: “Bu şehrin güzelliği, kültürel ve dinî çeşitliliğine dayanmaktadır. Bu radikaller, Hıristiyanları dışlamaya çalışarak, yalnızca Hıristiyan aileler için değil, Kudüs’ün kendisi için de ‘varoluşsal tehdit’ oluşturuyor. Bu, kutsal topraklarda yaşayan birçok Yahudi tarafından da onaylanıyor. Hepimiz, bu radikallerin İsrail devletini veya Yahudi halkını temsil etmediği ve Eski Şehir’in bütün mahallelerinin çeşitliliğinin ve ayırt edici karakterlerinin Kudüs’ün ve tüm dünyanın yararına korunmasının gerekli olduğu vizyonunu paylaşıyoruz.”

AA

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