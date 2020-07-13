"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kudüs ulemasından İsrail’e 'Rahmet Kapısı' tepkisi

13 Temmuz 2020, Pazartesi 19:00
Kudüs uleması, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararını reddettiklerini açıkladı.

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı’nı kapatma kararına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail polisinin, Kudüs İslami Vakıflar İdaresine mahkemenin kapatma kararını tebliğ ettiği belirtilerek, "Rahmet Kapısı Mescidi, ilahi bir kararla sadece Müslümanların olan Mescid-i Aksa’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Harem-i Şerif’in bir zerresi dahi tartışmaya, pazarlığa veya tavize açık değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin, Yüksek İslam Heyeti’nin Haziran 1967'de aldığı karar uyarınca "işgal devletinin" mahkemelerini tanımadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mübarek Mescid-i Aksa, işgal devletinin mahkemelerinin yetki çerçevesine giremeyecek kadar yüce bir makamdır, siyasi kararlara da tabi olamaz. İsrail’in kararları; ibadet özgürlüğüne, uluslararası hukuk ve örfe de aykırıdır. Müslümanlar işgal devletinin bu kararlarını ne onaylıyor ne de tanıyor. Dolayısıyla bu karara da bağlı olmazlar."

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Mescid-i Aksa’nın yapısına herhangi bir şekilde dokunması durumunda sonuçlarına da katlanacağı uyarısı yapıldı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyinin himayesinde bulunuyor.

Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs ulemasından İsrail’e 'Rahmet Kapısı' tepkisi

    ABD'de son 24 saatte 58 bin yeni vaka!

    Arap ülkelerinde salgına ilişkin son durum?

    Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin AB'den açıklama

    Bakan Selçuk'tan LGS bilgilendirmesi

    İran'dan Ayasofya değerlendirmesi

    Aliyev: Bu çirkin ve sinsi politika Ermenistan'ı uçuruma götürecektir

    Artvin'deki selde kaybolan 3 kişiden acı haber

    İran'da normalleşme sonrası salgın daha da şiddetlendi

    Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın

    Rusya'dan Ayasofya açıklaması

    Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı

    Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma gece de devam etti: 1 üsteğmen şehit oldu

    Cari açık rakamları belli oldu

    Artvin Valisi Doruk: Selde 1 kişi vefat etti, 3 kişi kayıp

    Toplam vaka sayısı 13 milyonu aştı

    Borç ve faiz batağındayız

    Havaî fişeğin zararları saymakla bitmiyor

    Güvenlik adaletle sağlanır

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şeyhülislâm Zenbilli, Kanuni’yi niye terslemişti?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın Ayasofya mücadelesi
    Genel

    Rusya'dan Ayasofya açıklaması
    Genel

    Güvenlik adaletle sağlanır
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya müzahrafattan temizlenip ibadet mahalli olmalı
    Süleyman KÖSMENE

    İkiden biri olmaktan sakınmak lâzım
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman Tahir Paşa’nın itirazına cevap veriyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrat misyonun serencâmı (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.