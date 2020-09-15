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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Kur’an yakmak barbarlıktır

15 Eylül 2020, Salı
İSVEÇ HIRİSTİYAN BİRLİĞİ, KUR’ÂN-I KERÎM’İN YAKILMASININ KINANDIĞI BİR BİLDİRİ YAYIMLADI. BİLDİRİDE, “KUTSAL KİTAP YAKMAK BARBARCA BİR HAREKETTİR. İNSANLARIN İNANÇLARINA KASITLI YAPILAN SAYGISIZLIĞI ŞİDDETLE KINIYORUZ” İFADESİ YER ALDI.

İsveç Hıristiyan Birliği, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyelerinin İsveç’te Kur’ân-ı Kerîm’i yakma provokasyonlarını kınadı. Stram Kurs üyelerinin, İsveç’in başşehri Stockholm ve Malmö şehrinde izinsiz düzenlediği eylemde Kur’ân-ı Kerîm yakmalarına yönelik tepkiler sürüyor. İsveç Protestan Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackele’nin de aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen 10 Hıristiyan din adamı, Kur’ân yakma provokasyonu karşıtı bir bildiri yayımladı. Bildiride, Danimarkalı ırkçı grubun barbarca Kur’ân’a saldırdığı belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı: “Kutsal kitap yakmak barbarca bir harekettir. İnsanların inançlarına kasıtlı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Hassasiyet gözetilerek insanların hakları etrafında toparlanarak ortak entegrasyon çalışmasına konsantre olmak gerekirken bu tür saldırılar kutuplaşmaları arttırıyor. Ülkemizde yaşayan Müslümanlara güçlü sempatimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

 

  KUR’ÂN-I KERÎM YAKMA PROVOKASYONU

Danİmarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan’ın yandaşları, geçen ay polisin izin vermemesine rağmen Kur’ân-ı Kerîm yakmıştı. Geçen hafta da Paludan’ın yandaşları Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı İsveç’in başşehri Stockholm’ün Rinkeby Mahallesi’nde gizlice Kur’ân-ı Kerîm yakarak sosyal medyada paylaşmıştı. İki yıl boyunca İsveç’e giriş yasağı getirilen Paludan, iki hafta önce İsveç’te Kur’ân-ı Kerîm yakma eylemlerine devam etmek için bu ülkenin vatan- daşlığına başvuruda bulunmuştu.

 

AA

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