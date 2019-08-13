Küresel eğitim kriziyle karşı karşıyayız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, küresel çapta eğitimdeki yetersizliğe vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, “Küresel bir eğitim kriziyle karşı karşıyayız” dedi. Guterres, günümüzde eğitim veren okulların, gençleri teknoloji devrimine doğru yönlendirmek için ihtiyaç duyulan gerekli donatım ve becerilere sahip olmadığını söyledi. Amerika’nın sesi sitesinin haberine göre, BM Genel Sekreteri Guterres, günümüz eğitiminde yaşanan krizin dışında, öğrencilerin sadece öğrenmeyi değil nasıl öğreneceklerini de öğrenme durumunda olduklarını kaydetti. BM Genel Sekreteri Guterres mesajında, “Uluslararası Gençlik Günü 20 yaşında. Bu yıl Gençlik Günü’nde, onu daha kapsayıcı, erişilebilir ve günümüz dünyasıyla alâkalı hale getirmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

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Eğitimde acı tablo

Bu yıl yirmincisi kutlanan Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla BM Eğitim, Bilim Kültür Organizasyonu (UNESCO) ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (DESA) tarafından birlikte yürütülen araştırmalar da yayınlandı. Yapılan son araştırmalarda, eğitim sistemlerini daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmek için hâlâ önemli dönüşümlerin gerekli olduğu vurgulandı. Son araştırmaya göre, düşük gelirli ülkelerde insanların yalnızca yüzde 10’u lise eğitimini tamamlayabiliyor. Küresel nüfusun yüzde 40’ı konuştukları dilde veya anadillerinde eğitim alamıyor. Orta eğitim çağındaki mülteci çocukların neredeyse yüzde 75’i okula gidemiyor. Yaklaşık 24 milyon çocuk ülkelerinde yaşanan iç çatışma ve savaşlar dolayısıyla hiçbir eğitim alamıyor. Uluslar arası Gençlik Günü dolayısıyla gündeme gelen diğer bir konu da genç işsizler. Eğitimini tamamlayamayan milyonlarca gencin kendilerini geliştirecek işlerde çalışamadığı belirtiliyor.