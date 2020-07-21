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23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

21 Temmuz 2020, Salı 00:11
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 760 bine ulaşırken, can kaybı 611 bin 736'ya, iyileşenlerin sayısı 8 milyon 805 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 930 bine, can kaybı 143 bin 537'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 814 bini geçti.

New York 4. faz normalleşmeye geçti

Salgından en fazla etkilenen New York, bugün 4'üncü faz normalleşmeye başladı. Son aşama olarak bilinen 4'üncü fazda kentte birçok sektör kısıtlamalarla açılacak.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 102 bine, can kaybı 79 bin 590'a çıktı. Ülkede 1 milyon 371 bin 229 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 35 bin 717 artarak 1 milyon 153 bin 824'e ulaştı, 28 bin 99 kişi öldü. Ülkede 724 bin 702 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 777 bin 486'ya, can kaybı 12 bin 427'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 553 bin 602 oldu.

İngiltere'de ise vaka sayısı 295 bin 372'ye ulaşırken, 45 bin 312 kişi öldü.

"Potansiyel aşı güvenli"

Oxford Üniversitesi tarafından klinik çalışmaları devam eden potansiyel Kovid-19 aşısının güvenli olduğu ve bağışıklık sistemini desteklediği bildirildi.

İran'da vaka sayısı 276 bin 202'ye yükseldi, can kaybı 14 bin 405 oldu. Ülkede 240 bin 87 kişi sağlığına kavuştu.

İtalya'da can kaybı 13 artarak 35 bin 58'e, toplam vaka sayısı 244 bin 624'e, iyileşenlerin sayısı 197 bin 162'ye ulaştı.

"Altın Top" bu yıl verilmeyecek

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle verilmeyecek.

Kırgızistan'da hükümet, Türkiye ve Çin'den satın ve hibe alınan solunum cihazlarını hastanelere ulaştırdı.

Güney Kore'de, salgının başlamasından bu yana ABD Kore Kuvvetleri (USFK) ile bağlantılı 98 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

AA

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