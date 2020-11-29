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30 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

29 Kasım 2020, Pazar 22:58
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 milyon 879 bini, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1 milyon 463 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 43 milyon 429 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 638 bini, Hindistan'da 9 milyon 430 bini, Brezilya'da 6 milyon 295 bini ve Rusya'da 2 milyon 269 bini geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gün içinde düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da, son haftalarda vaka sayılarında düşüş olmasından sonra Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın kararıyla Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgeleri "yüksek riskli kırmızı" kategoriden çıkarılarak risk ve tedbir seviyesinin daha düşük olan "orta-yüksek riskli turuncu" kategoriye alındı. Turuncu kategorideki bölgeler Ligurya ve Sicilya ise "orta riskli sarı" kategoriye alındı.

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, sağlık sisteminin yetersiz olduğu Gazze Şeridi'nde, salgın nedeniyle bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Kovid-19 gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarının yolunu tuttu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Çekya’da hükümet, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kapatılan iş yeri ve restoranların perşembeden itibaren yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Çin'deki Hong Kong yerel hükümeti, artan vakalar nedeniyle kentteki anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime ara vereceğini açıkladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bugünkü vaka artış sayısının 493 olduğu açıklanırken, "salgının ülkede yayılmaya başladığından bu yana başkentteki en yüksek artışın bugün görüldüğü" kaydedildi.

AA

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