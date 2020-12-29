"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Küresel salgında son gelişmeler

29 Aralık 2020, Salı 21:39
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 82 milyonu, salgında ölenlerin sayısı 1 milyon 788 bini, iyileşenlerin sayısı 58 milyon 40 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 789 bini, Hindistan'da 10 milyon 237 bini, Brezilya'da 7 milyon 506 bini ve Rusya'da 3 milyon 105 bini aştı.

ABD’de salgın nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınan hastaların sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Temsilciler Meclisi, salgına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı onayladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün etkisiyle vakaların artması üzerine hastanelerin dışında çadırlar kurulması gündeme geldi.

Almanya'da salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle mali sorunları bulunan hastanelerin, çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyebileceği kaydedildi.

Salgına karşı aşı kullanımını serbest bırakan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, buna karşın aşı olmayı reddedenleri kayıt altına alacağı bildirildi.

AB, BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz daha almaya karar verdi.

İsveç hükümeti, salgın tedbirlerini artırma kararı aldı. Bu kapsamda, hükümetin, 10 Ocak 2021'den itibaren alışveriş merkezlerini ve toplu taşımayı kapatma yetkisine sahip olacağı, kurallara uymayanları cezalandıracağı ifade edildi.

Arjantin'de, ülkeye geçen hafta 300 bin doz getirilen ve kullanımına izin verilen Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısı ilk olarak sağlık çalışanlarına yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte Kovid-19 salgınından daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, ilaç firmaları Pfizer ve AstraZeneca'dan toplam 50 milyon doz aşı almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Kovid-19'un, Vuhan kentinde ilk ortaya çıktığında yarım milyon kişiye bulaşmış olabileceğini ortaya koydu.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, yılbaşı öncesi getirilen salgın tedbirleri kapsamında gece kulübü, kumarhane ve masaj salonları gibi mekanların 4 Ocak'a kadar geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Filipinler, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelerden seyahatleri yasakladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo’daki tedbirler çerçevesinde 3 Ocak’a kadar Kovid-19 hastalarını kabul eden hastanelere ve mesai saatlerini genişleten eczanelere finansal destek verileceği duyuruldu.

İran, geliştirdiği yerli aşı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denedi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde İngiltere’de görülen ve farklı ülkelere yayılmaya başlayan Kovid-19’un daha bulaşıcı türüne rastlanıldı.

Kuveyt, virüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla mücadele kapsamında kapattığı sınırlarını yeniden açma kararı aldı. Hava yolu seferlerinin cuma günü yeniden başlayacağı aktarılırken, kara ve deniz sınırlarının cumartesiden itibaren saat 09.00 ile 15.00 arası açık tutulacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

2021 Indian Wells Tenis Turnuvası, salgın dolayısıyla ertelendi.

Meksikalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Armando Manzanero, salgın nedeniyle öldü.

AA

Okunma Sayısı: 515
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'ın sözlerine tepki: Başörtülü hakim olabilir

    2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

    Ekonomide hedefler tutmadı

    ABD'nin savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı

    15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

    Türkiye'de 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı

    Almanya'da İslamofobik saldırı

    Dünya genelinde vaka sayısı 84 milyonu aştı

    Esnafa ilave prim şart

    Çin’in toplama kamplarında Türkiye vatandaşları da var

    İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

    Toplumun yüzde 60’ını aşılayamazsak işimiz zor

    Her reform dediklerinde hukuksuz uygulamalar artıyor

    ABD-İran arasında Kasım Süleymani gerilimi

    Biontech CEO'sundan 'aşı tedariki' uyarısı

    Köprü geçiş ücretlerine zam kararı

    TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

    'İnanılmaz sayıda hayvan bu sebeple yaralanıyor ve ölüyor'

    Değerli kâğıt bedelleri açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış yolu
    Cevher İLHAN

    “Adrese teslim” ihaleler…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dinde kadının yeri tartışmaları
    Faruk ÇAKIR

    Yeni yıl, yine açlık
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnin merhalelerinden geçen iman
    Sebahattin YAŞAR

    Mevsim değiştirir gibi
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevîden savrulma
    Hasan GÜNEŞ

    Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.