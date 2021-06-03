Küresel salgında son gelişmeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 172 milyon 170 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 695 bine, iyileşenlerin sayısı 154 milyon 788 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 139 bini, Hindistan'da 28 milyon 420 bini, Brezilya'da 16 milyon 625 bini ve Fransa'da 5 milyon 677 bini geçti. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 980 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Brezilya'nın Serrana kasabasında, yetişkinlere CoronaVac aşısının uygulanmasının ardından, virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 95, hastanede tedavi görenlerin sayısının yüzde 86 ve hastalığı belirtili atlatanların oranının yüzde 80 düştüğü bildirildi. İngiltere'de yetişkinlerin dörtte üçüne Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandığı bildirildi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısı 250 milyonu aştı. AB, salgın nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran Birlik mali kurallarının 2023'e kadar uygulanmayacağını bildirdi. İsviçre'de federal hükümet, salgını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı. Hollanda'da Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, Sağlık Konseyinin tavsiyesi üzerine, 1982 ve sonrasında doğanlarda ABD'li ilaç üreticisi Johnson&Johnson'ın geliştirdiği Janssen aşısının kullanılmayacağını açıkladı. AB üyesi Hırvatistan, AB Dijital Kovid-19 Sertifikası uygulamasına başlayan ve bunu sınır kontrollerinde uygulayan ilk AB ülkelerinden biri oldu. Sırbistan İnovasyon Bakanı Nenad Popovic, ülkesinin 4 Haziran Cuma günü Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını üretmeye başlayacağını duyurdu. Afrika'da salgının en yaygın görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Burundi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile gümrük kapısını yeniden açma kararı aldı. Bangladeş, salgınla mücadele çerçevesinde 11 ülkeden uçuşların 4 Haziran itibarıyla durdurulacağını açıkladı. Myanmar’da salgın tedbirleri kapsamında Mart 2020'de kapatılan ilkokullar yeniden açıldı. Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Özel Danışmanı Dr. Faysal Sultan, CanSino şirketinin yardımıyla geçen ay ülkeye ham maddesi gönderilen Kovid-19 aşısından yerli olarak 120 bin doz ürettiklerini duyurdu. Söz konusu aşıya PakVac isminin verildiği açıklandı. Japonya, ihtiyaç sahibi orta ve az gelirli ülkelere aşı sağlanmasını amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) 800 milyon dolar ilave bağış yapacağını açıkladı. Hong Kong’da salgınla mücadelede hükümetin görüşlerine başvurduğu, alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu, ülkede aşılama oranının artırılması için 12-15 yaş grubundaki çocukların aşılanmasını önerdi. Cezayir'de Mart 2020'de salgın önlemleri kapsamında durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), salgın krizinin sona ermesinin çok uzak olduğu uyarısında bulunarak 2021'in ilk çeyreğinde küresel çapta çalışma saatlerinde yüzde 4,8 kayıp yaşandığını, bunun da 140 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybettiği anlamına geldiğini bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.