Kuveyt Lübnan Büyükelçisini geri çağırdı

Kuveyt, Lübnan Büyükelçisi Abil Al Süleyman el Kannayi'yi geri çağırma kararı aldı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da, Dışişleri Bakanlığı'na ait kısa bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Kannayi'nin ivedi bir şekilde istişare için ülkeye geri çağrıldığı, Lübnan'ın Kuveyt'teki Maslahatgüzarının da 48 saat içinde ülkesine dönmesinin tebliğ edildiği belirtildi. Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından da Bahreyn, Lübnan'daki Büyükelçisini geri çağırmıştı. AA

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