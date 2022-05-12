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12 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi

12 Mayıs 2022, Perşembe 11:02
Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki hastalardan alınan örneklerde Kovid-19'a rastlandığı duyuruldu.

Haberde, kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edildi.

Tespit edilen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bulunduğu üst düzey yetkililerin salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, maksimum acil salgın önleme sisteminin uygulanması kararı alındığı belirtildi.

Salgının başlangıcından beri sınırlarını kapalı tutan ve aşılar konusunda uluslararası yardımları reddeden Kuzey Kore'de hastalığın ilk defa kabulü büyük bir krizin habercisi olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Kuzey Kore, koronavirüs
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