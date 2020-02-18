Libya’da 150 bin ton denetimsiz silâh var

Libya’nın başşehri Trablus’tan telekonferans yoluyla ülkedeki insan durum ve gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Yakub El Hillo, ülkede uzun süredir devam eden savaşın Libya’nın her kesiminden sivilleri daha önce hiç görülmemiş bir boyutta etkilediğini söyledi.

El Hillo, patlayıcı silâhların sayısının artmasının çok sayıda kişinin vefat etmesine ve yerinden edilmelere sebep olduğunu belirterek, “Dünyadaki en fazla denetimsiz askerî mühimmatın olduğu Libya’da 150 bin ila 200 bin ton arasında denetimsiz silâh bulunduğu tahmin ediliyor ve Libya, insansız hava araçları teknolojisinin kullanıldığı dünyanın en büyük tiyatrosu haline geldi.” ifadelerini kullandı. ‘4 kişiden biri çatışmalardan etkileniyor’ Libya’da her dört kişiden birinin çatışmalardan etkilendiğini, 345 bin kişinin yerinden edildiğini ve 900 bin kişinin insanî yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğunu belirten El Hillo, Trablus’ta 115 bin öğrencinin ise çatışmalar dolayısıyla kapanan okullarına gidemediğini söyledi. El Hillo, siviller, hastaneler ve altyapıları hedef almanın savaş suçu teşkil edeceğini işaret ederek, “Libya’da bunlar yaşanıyor ve bu duruma son verilmesi gerek” diye konuştu.

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