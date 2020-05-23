Libya'da patlama: 2 ölü

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığı patlayıcılar evlerine dönen iki sivilin ölümüne yol açtı.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin güneyinde çıkardıkları Selahaddin ve el-Meşru bölgelerinde, dün evlerine dönen iki sivilin Hafter'e bağlı milislerin çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcılar nedeniyle öldüğünü belirtti. Ordunun milislere karşı ilerleyişinin devam ettiğini kaydeden Kununu, orduya bağlı teknik personelin Hafter milislerinin geride tuzakladıkları çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kununu, halka, ordudan ikinci bir emir gelene kadar evlerine dönmemesi uyarısı yaptı. AA

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