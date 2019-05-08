"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Libya'daki saldırılar siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi'

08 Mayıs 2019, Çarşamba 21:42
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac, Libya'da General Hafter'in Trablus'a yönelik son saldırılarının ülkede siyasi anlaşma umudunu kaybettirdiğini söyledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya'da General Halife Hafter'in Trablus'a yönelik son saldırılarının ülkede siyasi anlaşma umudunu kaybettirdiğini söyledi.

Serrac, France 24 televizyonunda yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve Macron'un UMH'ye desteğini dile getirdiğini belirtti.

Barış sürecini baltalayanın Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter olduğunu ifade eden Serrac, Macron ile yaptığı görüşmede barış sürecini ele aldıklarını söyledi.

Serrac, "Barış süreci 4 Mayıs'taki saldırılardan sonra değişti. Bu saldırıları şiddetli şekilde kınamak gerekiyor, çünkü bu darbe ve silah yoluyla iktidarı ele geçirme girişimidir." dedi.

Bazı ülkelerin Hafter ile yakın ilişkisinin açık olduğunu belirten Serrac, "Fransa'dan beklediğimiz (Hafter konusunda) daha açık bir tutum sergilemeleridir." ifadesini kullandı.

Serrac, Hafter'in artık Libya'nın doğusunu temsil edemeyeceğini ve gerçek temsilci olacak kişilerle diyalog kurulması gerektiğini söyledi.

"Hafter'ın saldırıları Libya’da siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi." ifadelerini kullanan Serrac, Hafter'in Trablus'a saldırmak için bahane aradığına dikkati çekti.

Serrac, UMH'nin kararlı şekilde terörle mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yüz binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Serrac, Hafter'i destekleyen ülkelerin bilinmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Serrac, şu ana kadar görevinden istifa etmeyi düşünmediğini de söyledi.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, bugün Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü. Serrac, Avrupa turu kapsamında dün Roma'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya gelmişti.

AA

Etiketler: Libya, Hafter, saldırı, anlaşma, umut
Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar'da uçak kazası

    '92 bin 165 öğretmen açığı var'

    'Libya'daki saldırılar siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi'

    BM'den nükleer anlaşma çağrısı

    Kirchner: Türkiye’de sistem 1950 öncesini andırıyor

    Yatırımcının güvenini azaltır

    Milletin tercihi inkâr edildi

    İmamoğlu, Millet İttifakı’nın adayı

    Kemal Öztürk: Yazılarıma ara verdim

    Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama yapıldı

    Şehit Polis Muammer Ateş dualarla uğurlandı...

    SNHR: İdlib'de son 12 günde 108 sivil öldürüldü

    "Bugün savaş değil, diplomasi yolunu seçtik"

    ‘Bu karar AK Parti’ye oy vermiş kişilerin de vicdanını yaraladı’

    Malezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum

    TCDD'den Piribeyler-Sindirler istasyonları için yüksek gerilim uyarısı

    Kuzey Kore'de füze denemesi: Eğitim tatbikatından fazlası değildir

    İran: Olası askeri eyleme karşı pişman edici yanıtla karşılık veririz

    Oruçla gelen sağlık

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Sahur/imsak vakti ve şarlatanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    31 Mart’tan 23 Haziran’a
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi mi, AA+YSK kararı mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Günahları yakmanın verdiği eşsiz lezzet
    Genel

    Yeniden seçim kararı hukuka ve vicdana sığmadı
    Mustafa ORAL

    Risalelerle insanları gülümseten yüz: Musa Yukarı
    Cevher İLHAN

    Millet irâdesine “resmen” kastedildi
    Sebahattin YAŞAR

    Sevgi terapisi
    Ali ATAÇ

    Hakkı ve sabrı tavsiye etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.