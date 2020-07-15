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15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Libya Ordusu: Toplu mezarlarda 40 günde 225 cesede ulaşıldı

15 Temmuz 2020, Çarşamba 10:22
Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan bölgelerde 40 günde 225 cesede ulaşıldı.

Açıklamada, Terhune'nin Hafter milislerinden kurtarılmasından bu yana Kayıpları Arama ve Tespit Etme Kurumunun toplu mezarların bulunması ve cesetlerin çıkarılması için gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

Öfke Volkanı'nın Facebook sayfasında ise dün Terhune'de, bir toplu mezardan çıkarılan kimliği belirsiz 4 kişinin cesedine dair fotoğraflar paylaşıldı.

Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden ay başında yapılan açıklamada, 5-28 Haziran tarihlerinde bulunan ceset sayısının 208 olduğu bildirilmişti.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, 7 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Başkaban Faiz es-Serrac'ın talebini olumlu karşıladığını ve Hafter milislerinin Trablus’un güneyi ve Terhune’deki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndermeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

AA

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